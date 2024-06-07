Попова назвала сеть «Вкусно — и точка» флагманом здорового питания. Видео
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призналась, что была очень рада уходу из России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». По ее мнению, компания в новом облике и новом формате — «Вкусно — и точка» — сможет предоставить молодежной аудитории «максимально здоровое полноценное питание», но «в привычной упаковке».
Попова отметила, что из почти 2 млн посетителей ресторанов сети в сутки молодежь составляет «половину, если не больше». А значит, компания сможет внести значимый вклад в их здоровье, добавила она. Она рассказала о совместном со «Вкусно — и точка» проекте по изменению политики сети, который означает момент рождения «нового флагмана здорового питания».
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