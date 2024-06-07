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Попова назвала сеть «Вкусно — и точка» флагманом здорового питания. Видео

Попова заявила о рождении флагмана здорового питания — сети «Вкусно — и точка»

Попова назвала сеть «Вкусно — и точка» флагманом здорового питания. Видео
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призналась, что была очень рада уходу из России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». По ее мнению, компания в новом облике и новом формате — «Вкусно — и точка» — сможет предоставить молодежной аудитории «максимально здоровое полноценное питание», но «в привычной упаковке».

Попова отметила, что из почти 2 млн посетителей ресторанов сети в сутки молодежь составляет «половину, если не больше». А значит, компания сможет внести значимый вклад в их здоровье, добавила она. Она рассказала о совместном со «Вкусно — и точка» проекте по изменению политики сети, который означает момент рождения «нового флагмана здорового питания».

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Теги
Анна Попова Роспотребнадзор Вкусно – и точка здоровое питание фастфуд
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