Ефимов анонсировал сотрудничество Москвы с «Дом.РФ» по программе КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) получила нового финансового партнера — «Банк Дом.РФ». В рамках ПМЭФ-2024 правительство Москвы подписало с ним соглашение о сотрудничестве, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Таким образом, у девелоперов появится больше возможностей для реализации проектов и создания качественной городской среды.

«Для реорганизации площадок город на аукционах привлекает в том числе заинтересованных инвесторов, — объяснил Ефимов. — Поэтому все более актуальным становится вопрос банковского финансирования проектов и предоставления банковских гарантий».

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных городских кварталов с удобной и развитой инфраструктурой. Ключевая задача программы КРТ — вернуть в экономический оборот города бывшие промзоны, повысив тем самым эффективность использования территорий. С новым соглашением между Москвой и «Банком Дом.РФ» девелоперам станет проще оформлять документы для получения банковского финансирования.

«У города колоссальный потенциал по реализации проектов КРТ. По нашим оценкам, в результате развития механизма в столице могут быть созданы качественные, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой микрорайоны для более чем 300 тыс. семей», — отметил председатель правления АО «Банк Дом.РФ» Артем Федорко.