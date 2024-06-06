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ПМЭФ-2024 ,  
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Президент Зимбабве прилетел в Россию для участия в ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2024
Эммерсон Мнангагва
Эммерсон Мнангагва (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

Мнангагва прилетел в Петербург из южнокорейского Сеула. Министерство информации Зимбабве назвало ПМЭФ «важным событием, где мировые лидеры могут обсудить экономические проблемы и развитие международного сотрудничества», передает ТАСС.

Ведомство сообщило, что во время форума Мнангагва проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Планируется, что они обсудят перспективы сотрудничества между двумя странами. 7 июня Мнангагва примет участие в пленарном заседании форума.

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ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Свое участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.

На мероприятие уже приехали, среди прочих, глава МИД Венгрии Петер Сийярто и президент Боливии Луис Арсе. Также ожидается визит бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и делегации афганского движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено).

Теги
Зимбабве ПМЭФ визит Санкт-Петербург
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