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Ракова на ПМЭФ рассказала о развитии среднего профобразования в Москве

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на сессии ПМЭФ «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего» посвятила свое выступление важности для экономики развития среднего профессионального образования (СПО) в столице.

По ее словам, Москва уловила этот тренд достаточно рано и последние два года проводит серьезную трансформацию системы СПО. За это время количество бюджетных мест в столичных колледжах увеличили почти в полтора раза, а срок обучения, напротив, сократился на год. Кроме того, фокус внимая сместился в сторону практики: теперь образовательная программа на 70% состоит из прикладного применения освоенных навыков, а их качество оценивают непосредственно будущие работодатели, допущенные до выбора способов оценки компетенций студентов на демонстрационном экзамене.

Кроме того, сделан упор на модернизацию инфраструктуры учебных заведений, идет активное обновление существующих лабораторий и мастерских — до конца года планируется обновить более 230 существующих и создать 90 новых. В планах также строительство новых колледжей.

«Принято решение о строительстве шести новых колледжей, площадью 400 тыс. кв. м. Мы постараемся сформировать лучшее образовательное пространство и составить серьезную конкуренцию нашим вузам», — сообщила Ракова. — Также мы создаем новые образовательные кластеры в наших особых экономических зонах, где размещается реальное производство». Так, до конца года на площадке Руднево Технополиса «Москва» заработает специализированная площадка, где 1,5 тыс. ребят смогут оттачивать свое мастерство в области машиностроения, электротехники, эксплуатации управления БПЛА, а затем будут непосредственно работать на этом же производстве.

Сейчас в столице создан специализированный Центр профессий будущего, где запустили комплексную систему профориентации учеников девятых классов, в случае необходимости будут созданы условия и для восьмиклассников. «В этом году многоэтапную профориентацию прошли 60 тыс. девятиклассников», — рассказала заммэра.

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Теги
профобразование ПМЭФ Москва среднее образование Анастасия Ракова
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