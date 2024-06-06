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ПМЭФ-2024 ,  
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В Подмосковье запустят выпуск запчастей для Boeing 737 и Airbus A-320

Воробьев: в Подмосковье построят завод запчастей для Boeing 737 и Airbus A-320
Сюжет
ПМЭФ-2024
Андрей Воробьев и&nbsp;Александр Колбасов
Андрей Воробьев и Александр Колбасов (Фото: vorobiev_live / Telegram)

В Подмосковье появится производство запасных частей для пассажирских самолетов Boeing 737 и Airbus A-320. Соглашение об этом в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов.

Об этом подмосковный губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

«В Раменском округе возле аэропорта «Домодедово» построим производство комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320», — написал губернатор.

ГК «Протектор» — компания по капремонту шасси зарубежных самолетов и первая частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигателей иностранного производства. Компания сотрудничает с такими авиакомпаниями как «Аэрофлот», «Победа», «ЮТэйр», «БелАвиа», «Бизнес Авиация».

Начать работу планируется в этом году, а завершить в 2026 году.

Главная цель соглашения — импортозаместить зарубежные детали и в перспективе экспортировать их в Беларуссию, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и на Кубу, добавил Воробьев.

По словам губернатора, объем инвестиций составит порядка 3,5 млрд руб., а ежегодные налоговые отчисления в бюджет области составят около 1 млрд руб.

Кроме того, соглашения позволят создать в регионе 800 рабочих мест со средней зарплатой около 100 тыс. руб.

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Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в рамках ПМЭФ-2024 Подмосковье подпишет около 40 соглашений на общую сумму более 150 млрд руб.

По данным пресс-службы, подписание соглашений запланировано с партнерами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями.

ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. В форуме ожидается участие 17 тыс. человек из 136 стран и территорий. Главная тема в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Теги
Андрей Воробьев Подмосковье ПМЭФ
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