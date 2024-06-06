На улице в Москве застрелили человека. Видео
На улице Алексея Свиридова в Москве застрелили человека, снятые очевидцем кадры опубликовали телеграм-каналы «112» и SHOT.
На кадрах видно лежащего на траве на обочине дороги мужчину и стоящего на проезжей части человека, одетого во все черное. Последний, перезарядив оружие, подошел к лежащему и дважды выстрелил в него.
SHOT также опубликовал кадры начала стрельбы. По данным телеграм-канала, мужчина в черном преследовал жертву по дороге. Он выстрелил минимум четыре раза: дважды попал в голову, один — в тело и еще один раз промахнулся. Затем нападавший скрылся во дворах в районе Фили-Давыдково.
Следственный комитет сообщил об обнаружении на улице Алексея Свиридова тела мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса) и незаконном ношении оружия (статья 222 Уголовного кодекса).
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