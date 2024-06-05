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ПМЭФ-2024 ,  
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В Петербурге на фоне ПМЭФ объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и града
Сюжет
ПМЭФ-2024
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Петербурге, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и града, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

6 июня, с 15:00 по местному времени (совпадает с мск) до конца суток, в Санкт-Петербурге установится неблагоприятная погода, отметили в управлении информации администрации города со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра. В городе будет идти дождь, местами ливень. Также в отдельных районах ожидаются грозы и град.

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Управление информации призвало пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Его главная тема в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Свое участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.

Теги
Санкт-Петербург гроза ПМЭФ Погода
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