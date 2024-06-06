Мария Багреева рассказала о роли городов в климатической повестке мира

Фото: пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Мегаполисы стали основным источником техногенного воздействия на климат. Москва не является исключением. Более того, столица имеет ряд достижений, которые делают ее лидером среди российских регионов по вопросам изменения климата. Об инновациях, ставших частью городской политики, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Обсуждение проходило в рамках сессии «Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития» 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). В основе московского опыта — переход на низкоуглеродную траекторию развития города. Этому способствует ряд мер, наиболее значимыми из которых являются программы реновации ветхого жилья и обновления столичного общественного транспорта.

Важный акцент в обновлении жилого фонда сделан на энергоэффективности строящихся домов. «Возведенные по программе реновации новостройки потребляют на 30–40% меньше тепла и электричества, что способствует как снижению углеродного следа жилищного сектора — примерно на 250 тыс. т эквивалента углекислого газа в год, так и снижению расходов граждан на ЖКХ в среднем на 10%», — подчеркнула Багреева.

В случае с общественным транспортом сам подход с использованием «зеленого финансирования» уже является инновационным, отметила заммэра. За последние три года Москва разместила два выпуска зеленых облигаций. Средства инвесторов направили на развитие экологичного общественного транспорта. В цифрах это 451 электробус, а также строительство путей и станций Большой кольцевой линии метро.

Столичный опыт вмещает в себя и другие программы — создание и развитие парков и скверов, модернизацию ТЭК, раздельный сбор отходов и прочее. О своих достижениях столица рассказывает на международном уровне, выступая на конференциях, посвященных проблематике устойчивого развития.