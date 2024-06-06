Багреева рассказала о новых компаниях-участницах нацпроекта от Москвы

Мария Багреева (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) подписала соглашение о вхождении в национальный проект «Производительность труда» с двумя аптечными сетями «Нео-фарм» и «Сеть социальных аптек «Столички», а также туристическим оператором Fun&Sun.

По словам Багреевой, опыт реализации нацпроекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%.

Кроме того, как отметила заммэра, «привлечение профессиональных экспертов из Регионального центра компетенций Москвы, обладающих не только отраслевым опытом по усовершенствованию бизнес-процессов, но и опытом из смежных сегментов, будет, без сомнения, полезно и для повышения эффективности в сфере розничной торговли лекарственными средствами и туризма».

Руководитель «Сети социальных аптек «Столички» Светлана Котелевская считает, что участие в нацпроекте поможет снизить издержки без дополнительных затрат. Гендиректор ООО «Нео-фарм» Маргарита Массалютина в свою очередь рассчитывает при помощи новых партнеров выявить потери и сократить их с помощью инструментов бережливого производства.

В то же время одна из ведущих туристических компаний России Fun&Sun стала первым туроператором в национальном проекте «Производительность труда». В сотрудничестве с нацпроектом компания планирует получить независимую экспертную оценку своей деятельности, сообщил ее генеральный директор Владимир Рубцов.

Национальный проект «Производительность труда» — комплекс мер господдержки бизнеса, утвержденный президентом Владимиром Путиным в 2018 году. В столице он реализуется Региональным центром компетенций (РЦК) Москвы, созданным на базе АНО «Мосстратегия». В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий.

Среди прочего экспертиза РЦК помогает компаниям устранять лишние операции, сокращать издержки и повышать качество продукции. Нацпроект также предполагает и финансовую поддержку в виде займов от Фонда развития промышленности в объеме до 300 млн руб. на период до пяти лет под 1% годовых.