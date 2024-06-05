В Москве осудили покалечившую младенца врача-акушера
Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы акушера-гинеколога Елену Вербицкую, говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.
Врача признали виновной по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
По информации «РИА Новости», пять лет назад из-за неосторожности врача новорожденный мальчик получил серьезные травмы во время родов, которые повлекли за собой невозможность нормального развития и инвалидность.
Изначально уголовное дело было возбуждено по более тяжкой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью, рассказал собеседник агентства.
Работавшую в московской больнице имени Юдина Вербицкую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Углового кодекса — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Вербицкой назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родителей мальчика на общую сумму более 2 млн руб.
В феврале 2023 года Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор акушеру-гинекологу, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности пациентке. Ее также освободили от наказания за истечением срока давности и запретили заниматься врачебной деятельностью на 1 год.
24 декабря 2019 года медики назначили хирургическую операцию пациентке 1955 года рождения. По версии суда, во время операции акушер-гинеколог, «действуя по неосторожности в форме небрежности, допустила дефект оказания медицинской помощи».
При проведении операции не присутствовал хирург, а врач — вопреки общепринятой в хирургии практике — отказалась от дренирования брюшной полости. У пациентки развился перитонит, диагностировали его слишком поздно. Спустя полтора месяца после операции женщина скончалась от интраоперационной травмы.
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