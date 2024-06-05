Песков рассказал, зачем Путин поедет в Царское Село

Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин посетит Царское Село в честь 225-й годовщины со дня рождения поэта Александра Пушкина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Сегодня] вечером он посетит музей Царскосельского лицея. Посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», — сказал пресс-секретарь. Он отметил, что это очень важная дата для народа и культуры России.

Перед поездкой Путин поучаствует в мероприятии на полях Петербургского экономического форума — будет общаться с представителями информационных агентств, как из стран-партнеров, так и из недружественных государств. «Это будет, как всегда, свободная беседа, без ограниченной повестки дня», — пояснил Песков.

Музей-заповедник Царское Село находится в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Наиболее посещаемая достопримечательность комплекса — Большой Екатерининский дворец.

Пушкин учился в Царскосельском лицее с 1811 по 1817 год. В 1814-м в журнале «Вестник Европы» опубликовали его первое стихотворение «К другу стихотворцу». Впоследствии Пушкин писал, что начал сочинять с 13-летнего возраста, печатать его начали почти тогда же.