Родословное древо Путина представили на ПМЭФ

Фото: РБК

Генеалогическое древо президента России Владимира Путина с информацией до середины 17 века представлено на одном из стендов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

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По информации управляющего партнера компании «Дом семейных традиций «Кристиан» Михаила Шевелева, информацию для составления древа предоставил один из родственников Путина, который изучал родственные связи их семьи около 20 лет в качестве хобби.

По метрическим документам ему удалось найти данные на 13 поколений назад. Шевелев отметил, что по большей части родственники президента России жили в Тверской губернии, почти не перемещаясь по стране.

Он отметил, что при поиске информации о человеке существуют ограничения по закону о личной информации. Данные старше, чем 75 лет до текущего момента, — это общедоступная информация, никаких законодательных ограничений на работу с ней не существует.

Первым в основе представленного родословного древа указан некий Никита, кроме имени о нем больше неизвестно ничего. Его сын Аким, как указано, жил между 1639 и 1677 годами, при первом правителе из дома Романовых Михаиле Федоровиче.