Вдова Гайдая опровергла сообщения о своей госпитализации

Нина Гребешкова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова в разговоре с «РИА Новости» опровергла информацию о своей госпитализации.

«Все в порядке», — сказала она агентству.

О том, что артистка попала в больницу, сообщил телеграм-канал «Baza». По его информации, 3 июня Гребешкова пожаловалась на боль в животе, а после обследования ей назначили операцию и оставили в больнице.

Нине Гребешковой 93 года. Она сыграла роли в нескольких десятках фильмов, в том числе в работах своего покойного мужа Леонида Гайдая — «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице», «12 стульях» и других.

Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» стала последней совместной работой супругов. В возрасте 90 лет Гребешкова появилась в сериале «Содержанки» в роли пожилой женщины, сидящей на скамейке.