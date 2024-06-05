Вдова Гайдая опровергла сообщения о своей госпитализации
Заслуженная артистка России Нина Гребешкова в разговоре с «РИА Новости» опровергла информацию о своей госпитализации.
«Все в порядке», — сказала она агентству.
О том, что артистка попала в больницу, сообщил телеграм-канал «Baza». По его информации, 3 июня Гребешкова пожаловалась на боль в животе, а после обследования ей назначили операцию и оставили в больнице.
Нине Гребешковой 93 года. Она сыграла роли в нескольких десятках фильмов, в том числе в работах своего покойного мужа Леонида Гайдая — «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице», «12 стульях» и других.
Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» стала последней совместной работой супругов. В возрасте 90 лет Гребешкова появилась в сериале «Содержанки» в роли пожилой женщины, сидящей на скамейке.
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