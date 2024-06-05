Ефимов сообщил о торгах по реорганизации участков промзоны «Карачарово»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Власти Москвы анонсировали аукцион за право реорганизации двух участков бывшей промзоны «Карачарово» на юго-востоке города. Заявки на участие в торгах принимаются с 5 июня по 5 июля включительно, сам аукцион пройдет 15 июля. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки находятся в Нижегородском районе (ЮВАО) и входят в единый проект комплексного развития территорий (КРТ), их общая площадь достигает 4,5 га. Площадки располагаются вдоль Перовского шоссе на активно развиваемой территории неподалеку от нового городского вокзала Нижегородская, который объединяет две линии метро, маршруты МЦК и МЦД.

Сейчас там находятся автомастерские и склады, в планах же мэрии создание на их месте современного квартала с недвижимостью общественно-делового назначения. Так, там будут не только офисы и торговые центры, но и физкультурный комплекс с футбольным полем. Всего к постройке планируется около 50 тыс. кв. м недвижимости.

Потенциальный размер инвестиций в этот проект КРТ столичная мэрия оценивает в 9,8 млрд руб. «При этом ежегодный бюджетный эффект для города составит 472 млн руб. Также там будет создано около 900 новых рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр Ефимов.