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Умер сыгравший в сериале «Доктор Кто» актер Уильям Расселл

Сыгравший в сериале «Доктор Кто» актер Уильям Расселл умер в возрасте 99 лет
Уильям Расселл в сериале &laquo;Доктор Кто&raquo;
Уильям Расселл в сериале «Доктор Кто» (Фото: BBC)

Британский актер Уильям Расселл, известный своей ролью в сериале «Доктор Кто», умер в возрасте 99 лет, пишет газета The Sun. Причина смерти не называется.

Актер появился в «Докторе Кто» в 1963 году, когда сериал только был запущен. Расселл сыграл школьного учителя Яна Честертона и появлялся практически в каждой серии первых двух сезонов сериала.

В 1965 году он перестал сниматься в сериале, но продолжил озвучивать аудиорассказы франшизы. Однако в 2022 году он вернулся к роли учителя Честертона, снявшись в одном эпизоде спецвыпуска сериала «Сила доктора». За самый длинный перерыв между появлениями на телевидении — он не снимался 57 лет — Расселла даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

При этом, помимо «Доктора Кто», актер снимался в кино: в фильме «Человек, которого никогда не было» 1956 года, в «Большом побеге» 1963 года, в «Супермене» 1978 года.

Расселл был женат два раза, у него остались четверо детей и четверо внуков.

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