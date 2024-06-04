Ефимов сообщил о торгах за редевелопмент участка на Дмитровском шоссе
В столичном Бескудниково появится новый деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тыс. горожан. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Сейчас мэрия принимает заявки на участие в аукционе на право реорганизовать площадку. Сбор заявок продлится до 8 июля, сами торги состоятся 16 июля. Начальная цена — 30,5 млн руб.
«Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 млрд руб., ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 млрд руб.», — добавил Ефимов.
Участок площадью почти 2 га находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5, на нем можно будет возвести около 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. У локации хорошая транспортная доступность, отметил заммэра: так, рядом находится станция метро «Верхние Лихоборы». Сейчас по этому адресу находятся в том числе автозаправка, автомойка и автосервис.
Столичные власти рассчитывают, что на участке появится в том числе гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, а также магазины, рестораны и кафе. Саму площадку благоустроят и проложат улично-дорожную сеть», — добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По поручению мэра Сергея Собянина Москва реализует программу комплексного развития территорий — в рамках нее на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы, дороги, жилье и другая инфраструктура. Сейчас в программе насчитывается 236 участков общей площадью более 31 кв. км.
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