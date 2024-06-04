 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о торгах за редевелопмент участка на Дмитровском шоссе

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В столичном Бескудниково появится новый деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тыс. горожан. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Сейчас мэрия принимает заявки на участие в аукционе на право реорганизовать площадку. Сбор заявок продлится до 8 июля, сами торги состоятся 16 июля. Начальная цена — 30,5 млн руб.

«Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 млрд руб., ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 млрд руб.», — добавил Ефимов.

Участок площадью почти 2 га находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5, на нем можно будет возвести около 160 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. У локации хорошая транспортная доступность, отметил заммэра: так, рядом находится станция метро «Верхние Лихоборы». Сейчас по этому адресу находятся в том числе автозаправка, автомойка и автосервис.

Столичные власти рассчитывают, что на участке появится в том числе гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, а также магазины, рестораны и кафе. Саму площадку благоустроят и проложат улично-дорожную сеть», — добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По поручению мэра Сергея Собянина Москва реализует программу комплексного развития территорий — в рамках нее на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы, дороги, жилье и другая инфраструктура. Сейчас в программе насчитывается 236 участков общей площадью более 31 кв. км.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Теги
Дмитровское шоссе редевелопмент Москва Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 покинул «Венецию» Спорт, 13:19
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 13:18
Фармкомпания из США пожаловалась Подносовой на дело о редком лекарстве Бизнес, 13:11
SZ узнала, что Шольц и Меркель были лоббистами «Северного потока-2» Политика, 13:11
Как выбрать санаторий: 3 красных флага Pro, 13:08
В Нальчике арестовали полицейского, сбившего насмерть детей и их отца Общество, 13:06
Под Крымским мостом в Москве нашли скелет человека Общество, 13:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Курской области объявили ракетную опасность в городе с АЭС Политика, 13:03
В Турции разбился учебный самолет ВВС Общество, 13:02
Кремль заявил, что французские военные на Украине не получат иммунитет Политика, 12:59
РФС наказал пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина» Спорт, 12:58
Власти Турции назвали БРИКС хорошей альтернативой ЕС Политика, 12:52
Ефимов сообщил о торгах за редевелопмент участка на Дмитровском шоссе Город, 12:50
Песков нашел объяснение, почему разведчика Риттера не отпустили в Россию Политика, 12:49