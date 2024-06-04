Лучший дежурный московского метро нашелся на красной линии

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Москве выбрали лучшего дежурного по станции метро, сообщил департамент транспорта столицы. Состязание прошло в рамках городского конкурса «Московские мастера».

«Дежурные ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров на станциях, — рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Ежегодно они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, где совершенствуют свои навыки и знания, чтобы удобство пассажиров всегда оставалось на самом высоком уровне, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин».

В конкурсе приняли участие почти 160 человек, лишь десять из них прошли в финал. Он состоял из двух этапов — теоретического и практического. Первая часть — что-то вроде экзамена, где участники должны были продемонстрировать знание правил и инструкций. Этот этап состязания прошел в Корпоративном университете транспортного комплекса Москвы.

В рамках второго этапа конкурса участники должны были применить свои знания на практике, показав жюри, как действовали бы в различных ситуациях. Финал состоялся ночью на станции «Деловой центр» Филевской линии, когда поезда уже не ходили.

Победительницей состязания стала Лариса Голягина, которая работает на станции «Филатов Луг» Сокольнической линии. Второе место заняла Елена Аникина со станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии, а третье — Юлия Минулбаева с «Шаболовской» Калужско-Рижской линии.