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Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Умерла актриса Театра имени Вахтангова Инна Алабина
Инна Алабина
Инна Алабина (Фото: vakhtangov_theatre / VK)

В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина, сообщила пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.

«Ее неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стала определяющей для многих образов, созданных актрисой», — говорится в публикации. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы. О дате и месте прощания с Алабиной, а театре сообщат дополнительно.

Алабина родилась в Москве в 1939 году. В 1966-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и была принята в труппу Театра Вахтангова. В числе ее театральных работ — Матрена в «Женитьбе Бальзаминова», Цанни в «Принцессе Турандот», Солдатик в «Планете надежды» и другие. Она также снималась в кино, в частности в «Треугольнике» (1976), «Требуется няня» (2005) и других. В сериале «Папины дочки» она исполнила роль бабушки Емельяна Палкина.

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