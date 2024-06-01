Умерла мать Мишель Обамы

Мэриан Робинсон (Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Мэриан Робинсон, мать бывшей первой леди США Мишель Обамы, умерла в возрасте 86 лет. Об этом говорится в заявлении бывшего президента США (2009–2017) Барака Обамы.

«Сегодня [31 мая] утром она мирно скончалась, и сейчас никто из нас не совсем уверен, как именно мы будем жить дальше без нее», — говорится в сообщении.

Мэриан Робинсон выросла в южном районе Чикаго, штат Иллинойс. Училась на учителя, а затем работала секретарем. Она вышла замуж за Фрейзера Робинсона, с которым они воспитали двоих детей — Крейга и Мишель.

Мишель и Барака Обама поженились в 1992 году. В браке у них родились две дочери — Малия и Саша. Когда Барак Обама стал президентом, Мэриан Робинсон согласилась переехать в Белый дом. «Она была нам нужна. Девочкам она была нужна. И в итоге она стала нашей опорой во всем этом. Ей нравилась роль бабушки Малии и Саши», — говорится в заявлении.