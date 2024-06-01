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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео возвращения освобожденных из плена военных

Минобороны показало кадры прилета борта с освобожденными из плена военными
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео возвращения освобожденных из плена военных
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Ночью в Москву прилетели самолеты военно-транспортной авиации, которые доставили российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщили в ведомстве.

31 мая Минобороны доложило, что между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Москва вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Обмен проходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В тот же день Россия вернула 45 тел российских военнослужащих. Киеву, в свою очередь, были возвращены 212 тел погибших военных.

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Минобороны российские военные военнопленные обмен военнопленных
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