Минобороны показало видео возвращения освобожденных из плена военных
Ночью в Москву прилетели самолеты военно-транспортной авиации, которые доставили российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России, сообщили в ведомстве.
31 мая Минобороны доложило, что между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Москва вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Обмен проходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
В тот же день Россия вернула 45 тел российских военнослужащих. Киеву, в свою очередь, были возвращены 212 тел погибших военных.
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