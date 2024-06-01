В Москве разрешили купаться на трех пляжах
Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд и Черное озеро (ЗелАО) признали пригодными для купания зонами отдыха в Москве, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего специалисты ведомства проверили к летнему сезону девять пляжей с водоемами (Левобережье, пляж «Динамо» и Головинские пруды (САО), Озеро Белое (ВАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд и Черное озеро (ЗелАО), Большой садовый пруд) и 39 зон отдыха без организованного купания. Было отобраны 94 пробы воды и 179 проб песка, проверены договоры на санитарную обработку пляжей, а также дана оценка инфраструктуре объектов.
На пляжах Левобережья, Головинских прудов и «Динамо» запретили купаться из-за неудовлетворительного качества воды и песка. Роспотребнадзор также принял в эксплуатацию 35 зон отдыха без организованного купания:
- Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы (ЦАО);
- Ангарские пруды, Парк «Дружба» (САО), прибрежная зона Химкинского водохранилища;
- Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Долгие (Виноградовские) № 1, 2, Лазоревые пруды № 1, 2, Лианозовский пруд, Пруды № 3–6 на территории ВДНХ, Садовый пруд (СВАО);
- Круглый пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, «Терлецкая дубрава», Серебряно-Виноградный пруд, Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Черкизовский пруд (ВАО);
- Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», Шибаевский пруд (ЮВАО);
- Борисовские пруды (ЮАО);
- Андреевская набережная реки Москвы (ЮЗАО);
- Мазиловский пруд (ЗАО);
- Декоративный пруд (Михайловский), Дунькин пруд, Заводской пруд (Зеленый бор), Нижнекаменский пруд (Зеленоград);
- Зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).
В 2023 году Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти водоемах в Москве: Черное и Школьное озера, Большой городской и Путяевский пруды, пляж «Динамо», Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево и Мещерское.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл