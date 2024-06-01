Роспотребнадзор признал пригодными для купания три пляжа в Москве

В Москве разрешили купаться на трех пляжах

Москвичам разрешили купаться в Тропарево, Большом городском пруду и Черном озере. Роспотребнадзор также принял к эксплуатации 35 пляжей без организованного купания

Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд и Черное озеро (ЗелАО) признали пригодными для купания зонами отдыха в Москве, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего специалисты ведомства проверили к летнему сезону девять пляжей с водоемами (Левобережье, пляж «Динамо» и Головинские пруды (САО), Озеро Белое (ВАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд и Черное озеро (ЗелАО), Большой садовый пруд) и 39 зон отдыха без организованного купания. Было отобраны 94 пробы воды и 179 проб песка, проверены договоры на санитарную обработку пляжей, а также дана оценка инфраструктуре объектов.

На пляжах Левобережья, Головинских прудов и «Динамо» запретили купаться из-за неудовлетворительного качества воды и песка. Роспотребнадзор также принял в эксплуатацию 35 зон отдыха без организованного купания:

Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы (ЦАО);

Ангарские пруды, Парк «Дружба» (САО), прибрежная зона Химкинского водохранилища;

Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Долгие (Виноградовские) № 1, 2, Лазоревые пруды № 1, 2, Лианозовский пруд, Пруды № 3–6 на территории ВДНХ, Садовый пруд (СВАО);

Круглый пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Лебедянский пруд, «Терлецкая дубрава», Серебряно-Виноградный пруд, Пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Черкизовский пруд (ВАО);

Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово», Шибаевский пруд (ЮВАО);

Борисовские пруды (ЮАО);

Андреевская набережная реки Москвы (ЮЗАО);

Мазиловский пруд (ЗАО);

Декоративный пруд (Михайловский), Дунькин пруд, Заводской пруд (Зеленый бор), Нижнекаменский пруд (Зеленоград);

Зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).

Этим летом закрыли на реконструкцию Путяевский пруд № 1 (ВАО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Кировскую пойму и Строгинскую пойму (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО), Пионерский пруд, Воробьевскую набережную реки Москвы (ЗАО) и пруд «Быково болото».

В 2023 году Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти водоемах в Москве: Черное и Школьное озера, Большой городской и Путяевский пруды, пляж «Динамо», Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, Тропарево и Мещерское.