В столице назвали лучшего машиниста московского метро

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В электродепо «Руднево» состоялся заключительный этап городского конкурса «Московские мастера» по профессии «машинист электропоезда метрополитена». Победителем стал Дмитрий Марченко из электродепо «Выхино», который работает на Таганско-Краснопресненской линии. Второе место занял Константин Зайцев с Большой кольцевой линии (электродепо «Нижегородское»), а третье — Дмитрий Лысенко с Кольцевой линии (электродепо «Красная Пресня»).

По словам заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на данный момент в столичном метро работают более 5,5 тыс. машинистов. «Комфорт и безопасность поездок зависят от уровня их подготовки, — отметил вице-мэр. — Такие конкурсы позволяют машинистам показать свои умения и навыки и повысить уровень профессионализма».

Отметим, что в отборочном этапе участвовали более 500 специалистов столичной подземки, которые продемонстрировали свои теоретические и практические знания. В результате в суперфинал, который состоялся в электродепо «Руднево», пробились всего шестеро конкурсантов. В решающем этапе каждый из участников продемонстрировал навыки управления подвижным составом, а также показал мастерство точной остановки и расчета тормозного пути.

По мнению заммэра Ликсутова, подобные конкурсы позволяют не только проверить уровень профессионального мастерства, но и способствуют улучшению качества обслуживания пассажиров Московского метрополитена, которое столичные власти улучшают по поручению Сергея Собянина.

Напомним, что Московский метрополитен — главный перевозчик и один из крупнейших работодателей города. Его команда насчитывает более 60 тыс. квалифицированных сотрудников.