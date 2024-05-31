Ликсутов сообщил о переводе вентиляции столичного метро в летний режим
В Москве сохраняется жаркая погода, и чтобы помочь людям справиться с жарой, в метро и на вокзалах сегодня раздавали бесплатную воду. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В городе по-прежнему сохраняется жаркая погода, — подчеркнул вице-мэр. — Для комфорта пассажиров московского транспорта мы бесплатно раздаем бутилированную воду по поручению Сергея Собянина».
Кроме того, по его словам, работники метро каждый день замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции, которая на данный момент работает в летнем режиме. По результатам замеров столичные власти могут изменить список станций для бесплатной раздачи воды. Полный список опубликован и оперативно обновляется в официальном телеграм-канале дептранса Москвы.
Отметим, что на сегодняшний день воду можно было получить на станциях метро: «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино». Кроме того, пассажиры могли взять бутилированную воду на всех автовокзалах столицы, а также на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково. ЦППК предлагала воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на некоторых станциях МЦД.
«Аэроэкспресс» предлагал бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах, а в поездах, автобусах и терминалах перевозчика комфортную температуру поддерживают системы климат-контроля.
Дептранс Москвы призывает горожан в жаркие дни особенно бережно отнестись к своему здоровью. В частности, жителям столицы следует носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить много воды. «Если в метро вы почувствовали себя плохо, пользуйтесь колоннами экстренного вызова, чтобы получить медпомощь», — отмечает телеграм-канал ведомства.
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