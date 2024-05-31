В техникуме Альметьевска трактором раздавили электронные сигареты. Видео
В честь Всемирного дня без табака в техникуме города Альметьевска в Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет колесным трактором.
Как рассказал изданию «Подъём» первый замдиректора по учебно-воспитательной работе учебного заведения Рафаэль Ганиев, некоторые студенты сами приносили вейпы и сдавали их, чтобы обменять на шоколадки.
Однако были и приборы, которые преподаватели ранее отобрали у студентов.
«Довольно много было, больше 150 штук», уточнил Ганиев.
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