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Ликсутов сообщил о включении в абонемент поездок на речном транспорте

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Столичные власти по просьбам горожан добавили в сервис «МультиТранспорт» безлимитные поездки на регулярных речных маршрутах в течение 30 дней, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таким образом, по его словам, выгодный абонемент теперь объединяет еще больше видов транспорта. «Его обладателям доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах, — уточнил вице-мэр. — Сервис позволяет выбирать комбинированные маршруты с экономией до 30%. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать в Москве гибкие тарифные решения, чтобы поездки всегда оставались комфортными и выгодными».

Как сообщает телеграм-канал дептранса Москвы, для прохода на электросуда всем желающим нужно приложить ту же бесконтактную банковскую карту, которой был оплачен тариф сервиса «МультиТранспорт». При этом отмечается, что владельцам уже оформленных абонементов доплачивать ничего не нужно: поездки на речном транспорте включены в тариф.

Воспользоваться сервисом можно в приложении «Метро Москвы», которое можно скачать в магазинах Google Play и App Store.

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речной транспорт Москва проездной Максим Ликсутов
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