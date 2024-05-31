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В Австралии мужчину назначили секретарем по «изменению поведения мужчин»

В Австралии мужчину назначили секретарем по

Премьер штата Виктория в Австралии Джасинта Аллан назначила парламентского секретаря, ответственного за «изменение поведения мужчин» для борьбы с семейно-бытовым насилием. Об этом говорится в заявлении Аллан, опубликованном на ее сайте.

Премьер отметила, что это первая должность такого рода в Австралии. Парламентским секретарем станет депутат Тим Ричардсон. Он сосредоточится на «влиянии Интернета и социальных сетей на отношение мальчиков и мужчин к женщинам и построении уважительных отношений». Секретарь будет работать над тем, чтобы «сделать Викторию более безопасным местом для женщин и детей» и «положить конец трагедии, связанной со смертью местных женщин от рук мужчин».

Ричардсон написал в соцсети Х, что «речь идет о моделировании положительных образцов для подражания для мальчиков и мужчин», чтобы «мы оторвались от гендерных стереотипов и строили уважительные отношения». «Как мальчики и мужчины мы должны возглавить этот процесс», — подчеркнул он.

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Фото:Верховный Суд Республики Казахстан / Telegram

Решение правительства штата Виктория поддержали правозащитные организации «Нет насилию», в которой состоят мужчины, и Respect Victoria. В руководстве последней отметили, что крайне важно вовлекать мужчин в усилия по борьбе с насилием в отношении женщин.

В конце апреля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе написал на своей странице в соцсети Х, что «в этом году одна женщина была убита каждые четыре дня». Он подчеркнул, что «правительству необходимо работать лучше» для борьбы с насилием в отношении женщин.

Премьер назвал «национальным кризисом» рост уровня домашнего насилия. Согласно правительственной статистике, в Австралии одна из четырех женщин подвергалась насилию со стороны партнера или члена семьи. По данным Австралийского института криминологии, в 2023-2024 годах количество убийств женщин их партнерами выросло на 28% по сравнению с 2022-2023 годами.

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Австралия домашнее насилие женщины мужчины
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