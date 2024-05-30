Ликсутов анонсировал три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро
Три новые пересадки на радиальные линии откроются в этом году на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» появятся подземные переходы, а на «Текстильщиках» сделают пересадочный мост с теплым контуром. Благодаря этому пересадки будут занимать всего несколько минут, а маршрут пассажиров будет комфортным в любую погоду.
Кроме того, как отметил вице-мэр, в переходе со станции БКЛ «Авиамоторная» на желтую ветку появится скульптура «Икар», которую убирали при строительстве, а на «Электрозаводскую» вернут отреставрированные исторические горельефы.
Максим Ликсутов в телеграм-канале Дептранса Москвы отметил, что столичные власти продолжают улучшать инфраструктуру метро по поручению мэра Сергея Собянина. «В конце прошлого года была создана дополнительная подземная пересадка между «Каховской» и «Севастопольской» — путь пассажиров стал намного удобнее», — подчеркнул заммэра.
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