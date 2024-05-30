Прокуратура проверит видео с мужчиной, заставившим сына избить подростков
Прокуратура Воронежской области организовала проверку из-за появившегося в соцсетях видео, на котором мужчина заставил подростков встать на колени перед своим сыном, а ребенка — бить их по лицу.
«По данному факту прокуратурой области организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне, 29 мая, в Воронеже во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором трое подростков по очереди садятся на колени перед маленьким мальчиком, а тот бьет их рукой по лицу.
Рядом с ребенком стоял отец мальчика. По данным SHOT, 13-летние подростки обзывали мальчика и попали по нему мячом, после чего ребенок пожаловался отцу.
После произошедшего две жительницы Воронежа написали заявления в местный отдел полиции. Они попросили привлечь к ответственности мужчину, который словесно заставил их сыновей встать на колени перед его сыном, а после принуждал своего ребенка бить их по лицу, рассказали «Подъему» в пресс-службе областного управления МВД.
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