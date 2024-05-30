Ефимов заявил о новом ЖК в Ярославском районе по программе редевелопмента
Столичные власти реорганизуют неэффективно используемый участок в Ярославском районе (СВАО) по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Там появится современный жилой квартал со всей необходимой общественной инфраструктурой. Соответствующий проект решения опубликован на сайте столичного правительства.
Речь идет о территории площадью 4,2 га, расположенной в Хибинском проезде, вл. 3 (в непосредственной близости от станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги), на которой в настоящий момент находятся автосервис, мойка, склад и другие устаревшие объекты.
По оценке вице-мэра Ефимова, строительство современного жилого квартала с социальными объектами привлечет порядка 14,5 млрд руб. инвестиций, а реализация проекта позволит создать около 300 рабочих мест.
По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента участка предусмотрено возведение жилья для целей программы реновации площадью более 71 тыс. кв. м, а также социальных объектов площадью свыше 11 тыс. кв. м. «Здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 250 учеников и детского сада для 125 воспитанников, — подчеркнул Гаман. — Кроме того, городу будут переданы помещения для медучреждения».
Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в результате реализации проекта КРТ в Хибинском проезде примерно 1,5 тыс. горожан получат новые квартиры по программе реновации. «Всего же в районе предстоит расселить по реновации 53 дома, это свыше 8 тыс. человек», — сообщил Левкин.
Отметим, что на данный момент в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов