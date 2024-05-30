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Ефимов заявил о новом ЖК в Ярославском районе по программе редевелопмента

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

Столичные власти реорганизуют неэффективно используемый участок в Ярославском районе (СВАО) по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Там появится современный жилой квартал со всей необходимой общественной инфраструктурой. Соответствующий проект решения опубликован на сайте столичного правительства.

Речь идет о территории площадью 4,2 га, расположенной в Хибинском проезде, вл. 3 (в непосредственной близости от станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги), на которой в настоящий момент находятся автосервис, мойка, склад и другие устаревшие объекты.

По оценке вице-мэра Ефимова, строительство современного жилого квартала с социальными объектами привлечет порядка 14,5 млрд руб. инвестиций, а реализация проекта позволит создать около 300 рабочих мест.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках редевелопмента участка предусмотрено возведение жилья для целей программы реновации площадью более 71 тыс. кв. м, а также социальных объектов площадью свыше 11 тыс. кв. м. «Здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 250 учеников и детского сада для 125 воспитанников, — подчеркнул Гаман. — Кроме того, городу будут переданы помещения для медучреждения».

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в результате реализации проекта КРТ в Хибинском проезде примерно 1,5 тыс. горожан получат новые квартиры по программе реновации. «Всего же в районе предстоит расселить по реновации 53 дома, это свыше 8 тыс. человек», — сообщил Левкин.

Отметим, что на данный момент в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.

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Теги
Москва редевелопмент реновация программа реновации реновация жилья МЖД Ярославское направление Владимир Ефимов
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