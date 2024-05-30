В Чите госпитализировали народного артиста России Александра Михайлова

Народного артиста России Александра Михайлова госпитализировали в Чите, сообщает региональный Минкульт.

«Александр Яковлевич Михайлов находится в первой городской больнице города Читы, получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в публикации. Там не уточнили, что стало причиной госпитализации. По данным собеседников издания «Чита.Ру», у актера поднялась температура до 39 градусов, было подозрение на пневмонию.

Михайлову 79 лет. Он известен по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики» и «Карнавал». Актер прибыл в регион для участия в Забайкальском международном кинофестивале. Мероприятие проводится в Чите с 2011 года. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в открытии, которое пройдет 30 мая.