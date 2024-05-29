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Ликсутов рассказал об обновлении подвижного состава «зеленой» ветки метро

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Столичные власти продолжают обновление поездов, курсирующих по Замоскворецкой линии метро, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В сообщении в официальном Телеграм-канале столичного Дептранса вице-мэр уточнил, что на данный момент пассажиров на зеленой ветке перевозят уже 9 новейших составов «Москва-2024». При этом первый подобный поезд был запущен чуть более двух месяцев назад — 11 марта.

«Обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии началось в марте и выполнено уже на 10%, — подчеркнул Ликсутов. — По задаче мэра Москвы Сергея Собянина в 2026 году парк поездов здесь будет на 100% состоять из составов «Москва-2024» и перспективной модели «Москва-2026», которая сейчас в разработке».

Заммэра отметил, что «Москва-2024» приходит на смену «номерным» вагонам, которые разработали в 1970-е годы. «Новые поезда в метро — это не только комфортные и безопасные поездки пассажиров, но и загрузка мощностей более 360 предприятий в разных регионах страны, на которых трудятся свыше 30 тыс. человек», — добавил вице-мэр.

Основные отличия между «номерными» поездами и «Москвой-2024»:

  • двери на 32% шире, за счет чего посадка и высадка проходят быстрее;
  • комфортная температура в любую погоду за счет двух климатических систем в каждом вагоне;
  • сквозной проход от первого до последнего вагона;
  • хорошая шумоизоляция в салоне позволяет говорить вполголоса;
  • USB-разъемы на поручнях для зарядки гаджетов.

Ранее Сергей Собянин во время запуска первого состава «Москва-2024» сообщил, что доля современных вагонов в московском метрополитене уже достигла 74%, а средний возраст поездов с 2010 года уменьшился вдвое — до 12 лет.

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Теги
Замоскворецкая линия Московский метрополитен обновление поезда Москва Максим Ликсутов
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