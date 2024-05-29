Умер советский актер из фильма «Государственная граница» Богдан Козак
Актер Богдан Козак, известный по ролям в советских фильмах «Старая крепость» и «Государственная граница. За порогом победы», умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
«На 84 году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины», — написал Козицкий в телеграм-канале.
Богдан Козак родился 27 ноября 1940 года во Львове. С 1963 года работал в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. Среди наиболее известных фильмов, где играл актер, «До последней минуты», «Старая крепость», «Государственная граница. За порогом победы», «Прошедшее вернуть», «…Время собирать камни» и др.
В 1988 году ему присвоили звание народного артиста Украинской ССР. Был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Также был академиком Национальной академии искусств Украины, а также профессором и первым деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.
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