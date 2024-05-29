Ракова сообщила о допбаллах 500 школьникам Москвы при поступлении в вузы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Более 4,5 тыс. московских школьников написали демонстрационный экзамен, который включает в себя 14 компетенций дополнительного образования. Более 500 детей стали победителями и призерами и в результате получат льготы при поступлении в ведущие столичные вузы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тестовые задания формировались из таких областей, как разработка приложений, управление дронами, веб- и промышленный дизайн, цифровая иллюстрация и фирменный стиль, включающий работу над брендингом. В частности, столичные школьники:

демонстрировали знания и умения в разработке роботизированных систем;

подтверждали компетенции в создании электронных макетов и прототипировании;

работали над дизайн-макетами и мультимедийными проектами;

придумывали программные решения с графическим интерфейсом;

решали задачи настройки, диагностики и ремонта беспилотников;

верстали и оформляли веб-страницы;

разрабатывали дизайн корпуса устройства по чертежам его основных элементов;

показывали свои компетенции в фотосъемке и обработке отснятого материала, создании видеофильмов.

По словам вице-мэра, в этом году победителями и призерами стали более 500 детей, которые получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. «29 из них написали работы на максимально возможный балл, верно решив все задания, — подчеркнула Ракова. — Такой результат показывает, что наши дети не только развиваются в школах за партами, но и активно осваивают программы вне школьной программы. Эти дисциплины помогают им выбрать дальнейшую профессиональную траекторию, погрузиться в среду единомышленников, получить необходимые знания и навыки».

Отметим, что столичные власти проводят демонстрационный экзамен с 2017 года, за это время в нем приняли участие более 17 тыс. столичных школьников, из которых более 3 тыс. получили льготы.