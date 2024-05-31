Более 40 регионов России ограничат продажу алкоголя 1 июня
Власти более 40 российских регионов ограничили продажу алкоголя 1 июня, в День защиты детей.
Как следует из законодательства, субъекты Федерации вправе самостоятельно вводить ограничения по продаже алкоголя сверх установленных на общероссийском уровне правил.
В результате 42 региона приняли решение ограничить продажу алкоголя в розницу по некоторым праздникам, в частности в День защиты детей.
При этом в части краев и областей эта мера не распространяется на заведения общепита.
По общему правилу в России нигде не допускается продажа алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени, за некоторым исключением. Весь день и ночь субботу, 1 июня (с 00.00 до 23.59), она будет ограничена в следующих регионах:
- Адыгея;
- Республика Алтай;
- Архангельская область;
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Бурятия;
- Волгоградская область;
- Вологодская область;
- Дагестан;
- Забайкальский край;
- Ингушетия;
- Иркутская область;
- Калининградская область;
- Калмыкия;
- Камчатский край;
- Карачаево-Черкесия;
- Карелия;
- Кемеровская область;
- Кировская область;
- Коми;
- Курская область;
- Ленинградская область;
- Липецкая область;
- Магаданская область;
- Марий Эл;
- Мурманская область;
- Ненецкий АО;
- Оренбургская область;
- Пермский край;
- Приморский край;
- Псковская область;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Саратовская область;
- Сахалинская область;
- Севастополь;
- Тюменская область;
- Удмуртия;
- Ульяновская область;
- Хабаровский край;
- Чувашия;
- Чукотский АО.
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