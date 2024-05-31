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Общество ,  
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Более 40 регионов России ограничат продажу алкоголя 1 июня

42 региона России ограничат продажу спиртного 1 июня
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти более 40 российских регионов ограничили продажу алкоголя 1 июня, в День защиты детей.

Как следует из законодательства, субъекты Федерации вправе самостоятельно вводить ограничения по продаже алкоголя сверх установленных на общероссийском уровне правил.

В результате 42 региона приняли решение ограничить продажу алкоголя в розницу по некоторым праздникам, в частности в День защиты детей.

При этом в части краев и областей эта мера не распространяется на заведения общепита.

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По общему правилу в России нигде не допускается продажа алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени, за некоторым исключением. Весь день и ночь субботу, 1 июня (с 00.00 до 23.59), она будет ограничена в следующих регионах:

  • Адыгея;
  • Республика Алтай;
  • Архангельская область;
  • Астраханская область;
  • Белгородская область;
  • Бурятия;
  • Волгоградская область;
  • Вологодская область;
  • Дагестан;
  • Забайкальский край;
  • Ингушетия;
  • Иркутская область;
  • Калининградская область;
  • Калмыкия;
  • Камчатский край;
  • Карачаево-Черкесия;
  • Карелия;
  • Кемеровская область;
  • Кировская область;
  • Коми;
  • Курская область;
  • Ленинградская область;
  • Липецкая область;
  • Магаданская область;
  • Марий Эл;
  • Мурманская область;
  • Ненецкий АО;
  • Оренбургская область;
  • Пермский край;
  • Приморский край;
  • Псковская область;
  • Ростовская область;
  • Рязанская область;
  • Саратовская область;
  • Сахалинская область;
  • Севастополь;
  • Тюменская область;
  • Удмуртия;
  • Ульяновская область;
  • Хабаровский край;
  • Чувашия;
  • Чукотский АО.

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Теги
алкоголь продажа праздник ограничение
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