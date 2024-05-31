Более 40 регионов России ограничат продажу алкоголя 1 июня

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти более 40 российских регионов ограничили продажу алкоголя 1 июня, в День защиты детей.

Как следует из законодательства, субъекты Федерации вправе самостоятельно вводить ограничения по продаже алкоголя сверх установленных на общероссийском уровне правил.

В результате 42 региона приняли решение ограничить продажу алкоголя в розницу по некоторым праздникам, в частности в День защиты детей.

При этом в части краев и областей эта мера не распространяется на заведения общепита.

По общему правилу в России нигде не допускается продажа алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени, за некоторым исключением. Весь день и ночь субботу, 1 июня (с 00.00 до 23.59), она будет ограничена в следующих регионах: