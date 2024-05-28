В Башкирии загорелся магазин с пиротехникой. Видео

В Нефтекамске в Башкирии загорелся магазин с пиротехникой

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В Башкирии в городе Нефтекамске загорелся магазин пиротехники. Огонь охватил двухэтажное здание. На месте работают 17 пожарных и пять единиц техники. На видео с места происшествия видно, как дым поднимается.