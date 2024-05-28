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Россиянки назвали идеальные места для первого свидания

«Мамба»: россиянки назвали ресторан и парк лучшими местами для первого свидания

В тройку лучших мест для первого свидания вошли ресторан, парк и театр, следует из опроса дейтинг-сервиса «Мамба» и образовательного пространства «Дом полимеров» на ВДНХ (есть у РБК). Эти варианты выбрали 70, 61 и 52% опрошенных соответственно.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Оно проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года.

42% опрошенных сочли лучшим местом для свидания выставку, 25% — экскурсию. В большинстве случаев этот выбор продиктован приятной атмосферой самого пространства и меньшим сожалением о потраченном времени, если парень в итоге не понравится. 45% женщин ожидают, что локация сподвигнет мужчину поделиться сферой своих интересов, а 23% хотят таким образом выяснить уровень его культурного развития.

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Фото:igra-stolov.com

Кроме того, согласно результатам опроса, каждая пятая девушка может отказаться от свидания, если место встречи ей не понравится. Треть пользовательниц дейтинг-сервисов получают приглашения на свидание раз в неделю, а 10% из них признаются, что такие сообщения приходят им практически ежедневно. Как правило, инициативу проявляют мужчины, но каждой шестой приходится звать молодых людей на встречу самостоятельно.

По мнению подавляющего большинства опрошенных женщин (84%), место для первого свидания дает прямую характеристику партнеру, а большинство мужчин не придают этому никакого значения. Каждая пятая россиянка обращает особое внимание на выбранную локацию, от этого будет зависеть ее согласие на встречу. Так, у девушек появляется возможность понять серьезность намерений мужчины, оценить уровень его дохода и интеллекта.

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