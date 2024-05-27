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Жителей Екатеринбурга призвали не облизывать куриные яйца ради ₽1 млн

Фото: Антон Пентегов / Fotodom / Shutterstock
Фото: Антон Пентегов / Fotodom / Shutterstock

В Екатеринбурге покупателей сети магазинов у дома «Жизньмарт» призвали не облизывать куриные яйца ради объявленной компанией компенсации в 1 млн руб. Такую запись в телеграм-канале сделал владелец сети Иван Зайченко.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о 18 случаях кишечной инфекции у людей, которые употребляли продукцию из магазинов «Жизньмарт». Специалисты нашли в еде сальмонеллу, ротавирусы и норовирусы. Всю продукцию, которая могла вызвать отравления, сняли с продажи. Зайченко пообещал выплатить пострадавшим компенсацию в размере 1 млн руб.

Позднее владелец сети опубликовал скриншот переписки с коллегой, который рассказал, как один из покупателей начал облизывать куриные яйца, чтобы заразиться вирусом и получить компенсацию от магазина.

«Роспотребнадзор и больницы просто завалены обращениями об отравлении в «Жизньмарте». Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле», — написал Зайченко.

Он назвал идею с компенсациями «идиотской» и признал, что совершил ошибку. Зайцев подчеркнул, что выплаты начислят только 18 пострадавшим — их данные возьмут из официальных списков Роскомнадзора.

«Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — заключил предприниматель.

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Теги
Екатеринбург кишечная инфекция отравление Роспотребнадзор
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