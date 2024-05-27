Вода резко ушла из Днестра и его притоков

Вода резко ушла из Днестра и его притоков. Видео

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Уровень воды в реке Днестр резко упал, это видно на кадрах, которые опубликовали местные жители. На кадрах видны пересохшее русло реки и небольшой ручей, который остался на ее месте.

Жители, снявшие кадры, предполагают, что воду из реки сбросили для увеличения выработки электроэнергии на Днестровской ГЭС.

Река Днестр протекает по территории Украины и проходит по границе этой страны с Молдавией.