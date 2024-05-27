Кадры начала переговоров Путина и Мирзиеева

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретил президента России Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Они проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Путин прилетел в Узбекистан накануне, он возложил цветы к монументу Независимости и прогулялся по парку.