Омский губернатор допустил увольнение главы района после ДТП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассмотрит снятие с должности главы Полтавского района Александра Милашенко после ДТП с его участием. Об этом сам Хоценко написал в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что попросил правоохранительные органы провести тщательную проверку в связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами ДТП с участием Милашенко, в том числе из-за наличия пострадавшего. По словам Хоценко, по результатам проверки вместе с депутатами районного совета он будет принимать решение о «дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы».

Ранее полиция Омской области сообщила, что днем 25 мая на объездной дороге вблизи села Воронцовка в Полтавской области произошло ДТП, виновник которого покинул место происшествия. По данным полиции, водитель автомобиля Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Иж-2717-220.

После этого, как рассказали в МВД, водитель Nissan покинул место ДТП на попутном транспорте. Позже водитель Иж обратился в больницу. Возбуждены административные дела по статьям о выезде на встречную полосу (часть 4 статьи 12.15 КоАП) и оставлении места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП). Водителя Nissan ищут.

Полиция не называла имя виновника ДТП. Позже Хоценко написал, что «произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко».