 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер автор песен к фильмам Disney «Книга джунглей» и «Мэри Поппинс»

В Лос-Анджелесе умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
Ричард Шерман
Ричард Шерман (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

В Лос-Анджелесе умер автор песен к фильмам киностудии Disney Ричард Шерман, который вместе со своим братом Робертом написал музыку для таких картин, как «Мэри Поппинс», «Книга джунглей», «Пиф-паф ой-ой-ой», «Приключения Винни-Пуха».

«Легенда Disney Ричард М. Шерман <...> скончался в субботу, 25 мая, в медицинском центре Сидарс-Синай в Беверли-Хиллз из-за заболевания, связанного с возрастом», — говорится в сообщении на сайте The Walt Disney Company.

Ричарду Шерману было 95 лет. Его брат Роберт умер в марте 2012 года в возрасте 86 лет.

Братья Шерман получили две премии «Оскар» за лучшую оригинальную музыку и лучшую песню (Chim Chim Cher-ee) к фильму «Мэри Поппинс». За саундтреки к «Мэри Поппинс» Шерманы также были удостоены премии «Грэмми». В 1973 году они получили главный приз Московского кинофестиваля за музыку в фильме «Том Сойер».

В 2008 году Джордж Буш-младший, который тогда был президентом, наградил братьев Шерман Национальной медалью США в области искусств за музыку, которая «помогла принести радость миллионам».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
музыка песни Disney Лос-Анджелес
Материалы по теме
Микки-Мауса после истечения авторских прав Disney превратили в убийцу
Технологии и медиа
Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов
Технологии и медиа
Disney уволила продавшего Marvel миллиардера
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Фабрицио Романо сообщил о финальной стадии переговоров ПСЖ по Сафонову Спорт, 16:19
В Новокузнецке в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек Общество, 16:16
Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией Политика, 16:10
Умер автор песен к фильмам Disney «Книга джунглей» и «Мэри Поппинс» Общество, 16:03
По Израилю выпустили восемь ракет из района Рафаха Политика, 15:45
Два белгородских села попали под атаку дронов-камикадзе Политика, 15:43
SkyNews сообщил о трехкратном преимуществе России по снарядам Политика, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Яромира Ягра включили в Зал славы международной федерации хоккея Спорт, 15:23
В Брянской области сбили два украинских беспилотника Политика, 15:21
Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали Политика, 14:54
В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ Экономика, 14:54
В Севастополе шесть детей отравились хлором после тренировки в бассейне Общество, 14:38
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 14:29
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии Политика, 14:14