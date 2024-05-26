Умер автор песен к фильмам Disney «Книга джунглей» и «Мэри Поппинс»

Ричард Шерман (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

В Лос-Анджелесе умер автор песен к фильмам киностудии Disney Ричард Шерман, который вместе со своим братом Робертом написал музыку для таких картин, как «Мэри Поппинс», «Книга джунглей», «Пиф-паф ой-ой-ой», «Приключения Винни-Пуха».

«Легенда Disney Ричард М. Шерман <...> скончался в субботу, 25 мая, в медицинском центре Сидарс-Синай в Беверли-Хиллз из-за заболевания, связанного с возрастом», — говорится в сообщении на сайте The Walt Disney Company.

Ричарду Шерману было 95 лет. Его брат Роберт умер в марте 2012 года в возрасте 86 лет.

Братья Шерман получили две премии «Оскар» за лучшую оригинальную музыку и лучшую песню (Chim Chim Cher-ee) к фильму «Мэри Поппинс». За саундтреки к «Мэри Поппинс» Шерманы также были удостоены премии «Грэмми». В 1973 году они получили главный приз Московского кинофестиваля за музыку в фильме «Том Сойер».

В 2008 году Джордж Буш-младший, который тогда был президентом, наградил братьев Шерман Национальной медалью США в области искусств за музыку, которая «помогла принести радость миллионам».