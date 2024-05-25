 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве госпитализировали актрису Маргариту Терехову

Маргарита Терехова, 2007 г.
Маргарита Терехова, 2007 г. (Фото: Антон Тушин / ТАСС)

Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.

«Мы эту информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

Подробности о состоянии артистки в театре не уточнили.

О госпитализации актрисы также сообщил телеграм-канал Baza. По данным Baza, Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением, актриса находится в состоянии средней степени тяжести.

РБК обратился за комментарием к дочери актрисы Анне Тереховой, а также в пресс-службу Боткинской больницы.

Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову
Общество
Маргарита Терехова

Терехова работает в Театре Моссовета с 1964 года. На сцене этого театра актриса сыграла в 20 спектаклях.

В 1965 году она дебютировала в кино, исполнив роль девушки Тани в драме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!». Наиболее известные роли артистки в кино: графиня Диана де Бельфлер в фильме Яна Фрида «Собака на сене» и Миледи в телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» по роману Александра Дюма «Три мушкетера».

В 1996 году Терехова получила звание народной артистки России. В 2013 году актрису наградили орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Маргарита Терехова актриса госпитализация
Материалы по теме
Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову
Общество
Семья Маргариты Тереховой попросила помощи в лечении актрисы
Общество
Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на COVID-19
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
«Динамо» и «Краснодар» завершили вничью первый тайм решающего матча РПЛ Спорт, 17:21
Путин рассказал, как должна работать военная экономика Политика, 17:14
МВД рассказало детали конфликта со стрельбой в Петербурге Общество, 16:59
Путин раскрыл данные о росте объема производства боеприпасов в России Политика, 16:55
Организатора БДСМ-вечеринки обвинили в оскорблении чувств верующих Политика, 16:53
Молдавия запросила экстрадицию Илана Шора у России Политика, 16:42
В Харькове прогремели взрывы Политика, 16:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве госпитализировали актрису Маргариту Терехову Общество, 16:20
В Шебекино при атаке дрона-камикадзе пострадала женщина Политика, 16:09
Варшава заявила об ответе США при применении ядерного оружия на Украине Политика, 16:04
В Казахстане перекрыли дороги из-за майского снегопада. Видео Общество, 16:03
Аэропорт Воркуты закрыли для приема самолетов из-за ремонта Общество, 15:51
«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на решающий матч РПЛ Спорт, 15:50
На Украине назвали количество заключенных, желающих вступить в ВСУ Политика, 15:41