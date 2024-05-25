В Москве госпитализировали актрису Маргариту Терехову
Народная артистка России Маргарита Терехова попала в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.
«Мы эту информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства.
Подробности о состоянии артистки в театре не уточнили.
О госпитализации актрисы также сообщил телеграм-канал Baza. По данным Baza, Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением, актриса находится в состоянии средней степени тяжести.
РБК обратился за комментарием к дочери актрисы Анне Тереховой, а также в пресс-службу Боткинской больницы.
Терехова работает в Театре Моссовета с 1964 года. На сцене этого театра актриса сыграла в 20 спектаклях.
В 1965 году она дебютировала в кино, исполнив роль девушки Тани в драме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!». Наиболее известные роли артистки в кино: графиня Диана де Бельфлер в фильме Яна Фрида «Собака на сене» и Миледи в телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» по роману Александра Дюма «Три мушкетера».
В 1996 году Терехова получила звание народной артистки России. В 2013 году актрису наградили орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
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