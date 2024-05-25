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Политика ,  
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Румыния запланировала стать лидером по выпуску снарядов для Abrams

Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря в интервью телеканалу Digi 24.

«Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams. Экспертиза у нас уже была, есть конкретный проект, над которым мы долго работали. Мы знаем, какие шаги нам предстоит предпринять», — сказал он. По словам министра, производство может начаться в течение нескольких месяцев — для этого в стране нужно достроить пороховой завод.

О планах Румынии построить завод по производству пороха и боеприпасов в марте 2023 года сообщил министр экономики Флорин Спэтару. Он отметил, что в 2004 году в стране был закрыт пороховой завод, после этого Румыния импортировала боеприпасы и порох для нужд своих вооруженных сил.

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Танк Abrams

В начале февраля Agerpres сообщило, что танки Abrams поступят на вооружение войск Румынии только в 2026 году. Страна запросила у конгресса США 54 танка еще в ноябре 2023 года. Задержки поставки связаны в том числе с конфликтом на Украине, которой США также поставляют танки Abrams.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Abrams.

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Теги
Румыния Abrams боеприпасы пороховой завод
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