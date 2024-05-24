 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Иркутске директора студгородка заподозрили в мошенничестве на ₽16,8 млн

В Иркутске директора студгородка заподозрили в мошенничестве на ₽16,8 млн
Video

В Иркутске директор студенческого городка одного из высших учебных заведений подозревается в мошенничестве на сумму 16,8 млн руб., об этом РБК сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

«Фигурантка из личной корыстной заинтересованности в период с 2006-го по ноябрь 2023 года занималась фиктивным трудоустройством в общежития студгородка подсобных рабочих, которые фактически трудовые функции не осуществляли. Начисленную номинальным сотрудникам заработную плату директор студгородка присваивала себе», — говорится в сообщении.

Директор студгородка выводила денежные средства на зарплатную карту.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что речь идет об Иркутском государственном университете путей сообщения. РБК направил запрос в пресс-службу Иркутского государственного университета путей сообщения.

Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте также сообщило, что в общежитиях студенческого городка, в рабочем кабинете и по месту проживания директора был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документация, компьютерная техника, автомашина, денежные средства.

Следователем Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено восемь уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК, которые соединены в одно производство с уголовным делом за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
мошенничество студенты Иркутск вузы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Железный дровосек или «токсик»: как руководителю выражать свои эмоции Pro, 12:25
Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области Политика, 12:21
Два теплохода столкнулись на Неве, один врезался в опору моста Общество, 12:08
Почему британские железные дороги снова национализируют Pro, 12:04
ПСБ на ЦИПРе обсудил финансовые механизмы поддержки IТ-отрасли Пресс-релиз, 11:58
Орбан заявил о разработке в НАТО вариантов участия в конфликте на Украине Политика, 11:56
Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию Спорт, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трейдеры потеряли $390 млн за сутки из-за волатильности криптовалют Крипто, 11:54
В Белгородской области сбили дрон Общество, 11:52
Центр Москвы обогнал остальные округа по росту цен на новостройки за год Недвижимость, 11:49
«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом Политика, 11:49
Акции ВТБ подскочили после новости о возможных дивидендах за 2024 год Инвестиции, 11:47
«Литрес» назвал самые популярные книги о вине у россиян Вино, 11:46
Экс-игрок ЦСКА станет президентом худшего клуба НБА Спорт, 11:45