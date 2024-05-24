В Иркутске директора студгородка заподозрили в мошенничестве на ₽16,8 млн

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В Иркутске директор студенческого городка одного из высших учебных заведений подозревается в мошенничестве на сумму 16,8 млн руб., об этом РБК сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

«Фигурантка из личной корыстной заинтересованности в период с 2006-го по ноябрь 2023 года занималась фиктивным трудоустройством в общежития студгородка подсобных рабочих, которые фактически трудовые функции не осуществляли. Начисленную номинальным сотрудникам заработную плату директор студгородка присваивала себе», — говорится в сообщении.

Директор студгородка выводила денежные средства на зарплатную карту.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил РБК, что речь идет об Иркутском государственном университете путей сообщения. РБК направил запрос в пресс-службу Иркутского государственного университета путей сообщения.

Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте также сообщило, что в общежитиях студенческого городка, в рабочем кабинете и по месту проживания директора был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документация, компьютерная техника, автомашина, денежные средства.

Следователем Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено восемь уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК, которые соединены в одно производство с уголовным делом за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.