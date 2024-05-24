В районе Внуково появится комплекс индустриальных зданий и общежитий

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Частный девелопер построит в Новой Москве комплекс из шести зданий — два индустриальных объекта и четыре общежития. Площадка расположена в 63-м квартале района Внуково, где сейчас находится логистический комплекс. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, глава столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Территория площадью более 70 га находится за аэропортом Внуково, неподалеку от слияния Киевского и Боровского шоссе. Сейчас на ней расположен обширный складской комплекс. «Впоследствии там появятся еще шесть объектов: два индустриальных здания общей площадью 21,4 тыс. кв. м и четыре общежития суммарной площадью 12,2 тыс. кв. м», — рассказала Княжевская.

Чтобы инвестор мог реализовать этот проект, в Москомархитектуре уже внесли изменения в правила землепользования и застройки, добавила глава ведомства.