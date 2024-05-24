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Технологии и медиа ,  
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Variety назвало дату выхода нового фильма Стивена Спилберга

Variety: новый фильм Стивена Спилберга выйдет в мае 2026 года

Премьера нового фильма режиссера Стивена Спилберга запланирована на май 2026 года, сообщает издание Variety.

Режиссер снимет ленту в сотрудничестве с кинокомпанией Universal Pictures. Название и сюжет студия не раскрывает, однако называет проект «новым оригинальным фильмом-событием».

Сценаристом ленты станет Дэвид Кепп, написавший сценарии к известным фильмам Спилберга: «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Продюсером станет Кристи Макоско Кригер, с которой Спилберг снимал один из своих последних проектов — драму «Фабельманы».

В апреле Variety сообщало, что Спилберг работает над фильмом об инопланетянах, сценаристом которого выступит Дэвид Кепп.

Брэдли Купер сыграет детектива Буллита в новом фильме Стивена Спилберга
Life
Фото:Jamie McCarthy / Getty Images

На данный момент Спилберг работает над фильмом «Буллит». Это ремейк одноименной кинокартины 1968 года. Герой триллера — полицейский, который расследует убийство осведомителя. Главную роль в картине сыграет Брэдли Купер, фильм выйдет в 2025 году.

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Спилберг Стивен

режиссер
18 декабря 1946 года
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