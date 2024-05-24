Variety назвало дату выхода нового фильма Стивена Спилберга
Премьера нового фильма режиссера Стивена Спилберга запланирована на май 2026 года, сообщает издание Variety.
Режиссер снимет ленту в сотрудничестве с кинокомпанией Universal Pictures. Название и сюжет студия не раскрывает, однако называет проект «новым оригинальным фильмом-событием».
Сценаристом ленты станет Дэвид Кепп, написавший сценарии к известным фильмам Спилберга: «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Продюсером станет Кристи Макоско Кригер, с которой Спилберг снимал один из своих последних проектов — драму «Фабельманы».
В апреле Variety сообщало, что Спилберг работает над фильмом об инопланетянах, сценаристом которого выступит Дэвид Кепп.
На данный момент Спилберг работает над фильмом «Буллит». Это ремейк одноименной кинокартины 1968 года. Герой триллера — полицейский, который расследует убийство осведомителя. Главную роль в картине сыграет Брэдли Купер, фильм выйдет в 2025 году.
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