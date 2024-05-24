Суд в Париже обязал соцсеть X раскрыть данные о заработке на публикациях СМИ

Суд в Париже обязал соцсеть X раскрыть данные о заработке на контенте СМИ

Парижский суд обязал соцсеть X (Twitter) предоставить французским СМИ информацию о том, сколько денег сервис зарабатывает на публикации их контента, сообщает телеканал France24.

Х раскроет изданиям данные о количестве просмотров информации, числе кликов, а также данные об активности читателей: ретвиты, лайки и репосты.

Также компания должна сообщить о доходах, полученных во Франции от публикации материалов местных СМИ. Предоставить данные соцсеть должна в течение двух месяцев. Эта информация необходима для оценки суммы, которую СМИ считают причитающейся за публикацию своего контента, пишет France24.

Иск в отношении платформы подали более десяти французских СМИ, включая Le Monde, Le Figaro и AFP. Чтобы получить от сервиса компенсации, изданиям необходимо повторно обратиться в суд.

Решение суда было вынесено в соответствии с директивой об авторском праве, которую Европарламент принял в 2019 году. Постановление усилило контроль за соблюдением авторских прав в интернете при публикации чужого контента.

Соцсети, которыми пользуются граждане Европейского союза, обязали заключать с владельцами авторских прав соглашения об использовании их контента. Сервисы также должны делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ.