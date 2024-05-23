Умер московский художник Валерий Чтак
В возрасте 42 лет умер известный российский художник Валерий Чтак (настоящее имя — Валерий Учанов), сообщает «Артгид».
Причиной его смерти стала продолжительная болезнь — он боролся с онкологией, в последние годы у него также диагностировали рассеянный склероз.
Чтак работал преимущественно с оформлением публичных пространств, занимался граффити, большую роль в его работах играл текст. Обычно он создавал монохромные изображения с ироничными, а иногда бессмысленными фразами. «Не хотите понимать — не понимайте. Я не могу заставить вас это делать», — говорил художник в интервью PrimPress о смысле своих картин. В 2022 году Чтак выиграл премию «Художник года» фонда Cosmoscow.
Его работы хранятся в России, например в Московском музее современного искусства (ММОМА) и Третьяковской галерее, и за рубежом — в Арт-центре имени Марка Ротко в Даугавпилсе, собрании Deutsche Bank и частных коллекциях.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования