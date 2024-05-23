 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер московский художник Валерий Чтак

На 42-м году жизни умер художник-концептуалист и граффитист Валерий Чтак
Валерий Чтак
Валерий Чтак (Фото: пресс-служба VLADEY)

В возрасте 42 лет умер известный российский художник Валерий Чтак (настоящее имя — Валерий Учанов), сообщает «Артгид».

Причиной его смерти стала продолжительная болезнь — он боролся с онкологией, в последние годы у него также диагностировали рассеянный склероз.

Чтак работал преимущественно с оформлением публичных пространств, занимался граффити, большую роль в его работах играл текст. Обычно он создавал монохромные изображения с ироничными, а иногда бессмысленными фразами. «Не хотите понимать — не понимайте. Я не могу заставить вас это делать», — говорил художник в интервью PrimPress о смысле своих картин. В 2022 году Чтак выиграл премию «Художник года» фонда Cosmoscow.

Его работы хранятся в России, например в Московском музее современного искусства (ММОМА) и Третьяковской галерее, и за рубежом — в Арт-центре имени Марка Ротко в Даугавпилсе, собрании Deutsche Bank и частных коллекциях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
художник смерть
Материалы по теме
Художника Станислава Шминке объявили в розыск
Политика
Названы дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой
Общество
В Минкультуры назвали ужасной утратой смерть художника Андрияки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
Пожилого британца заподозрили в работе на разведку России Политика, 18:11
В Херсонской области объявили авиационную опасность Политика, 18:07
Итоги конференции «Экологические аспекты в химико-лесном комплексе» Пресс-релиз, 18:04
Минюст ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области Политика, 18:01
ТАСС узнал, кто дал показания против замглавы Генштаба Политика, 18:00
Презентация результатов в области устойчивого развития «Норникеля» РБК Events, 18:00
В Госдуме заявили о закрытии «двери под названием льготная ипотека» Недвижимость, 17:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гонконг решил отказаться от слов «корона» и «губернатор» в законах Политика, 17:58
AP узнало о новом пакете помощи США для Украины на $275 млн Политика, 17:54
Израиль назвал сроки запуска программы разрешений для въезда Политика, 17:42
«Динамо» наказали за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 17:41
Додик предложит разделить Боснию и Герцеговину Политика, 17:27
Счет за рубежом: что будет, если не отчитаться о нем ФНС Pro, 17:25
Умер московский художник Валерий Чтак Общество, 17:20