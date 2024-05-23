Гамбург заволокло едким дымом из-за пожара в порту
Крупный пожар в порту Гамбурга привел к распространению едкого дыма над городом, он может быть опасным для жителей, сообщило издание Bild.
Утром в четверг в порту загорелся склад, где хранится около 60 т металлолома.
Жителям домов в районе Хаймфельд рекомендуют закрыть окна и двери, выключить кондиционеры. Пожарные, в свою очередь, постоянно измеряют уровень загрязняющих веществ в атмосфере. Облако движется на северо-восток, затронет еще районы Харбург и Вильгельмсбург, прогнозируют в МЧС.
Сам пожар еще не потушен, на месте работают порядка 80 сотрудников экстренных служб, которые занимаются его локализацией.
Доставка грузов остановлена, пожарная команда закрыла район Зюдерельбе для судоходства.
Год назад в порту Гамбурга аналогичный пожар также повлек распространение дымовых газов и химических компонентов в воздухе. Тогда возгорание спровоцировала утечка горючей жидкости на стоянке грузовиков.
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