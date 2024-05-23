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Общество ,  
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На юге Москвы появятся новые школа и детсад на 1,5 тыс. мест

Фото: М. Мишина / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: М. Мишина / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичном районе Бирюлево Западное (Южный административный округ) в рамках Адресной инвестиционной программы возведут крупный образовательный комплекс, состоящей из школы на 1250 мест и детского сада на 300 мест. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, глава Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Образовательный комплекс расположится на площади в 4,3 га в Востряковском проезде, уточнила она. «Предельная площадь всех строений составит около 30 тыс. кв. м. Их высота не превысит 35 м», — рассказала Княжевская. Изменения в правила землепользования и застройки этого участка уже внесены.

Мэрия Москвы работает над строительством соцобъектов в шаговой доступности от жилых кварталов. Так, с 2011 года в столице построено более 600 школ и детсадов. Стройки проходят в рамках московского проекта «Современная школа», который в свою очередь реализуется в рамках национального проекта «Образование». «Строительство данного образовательного комплекса позволит дополнить инфраструктуру района социально важными объектами», — отметила Юлиана Княжевская.

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Теги
Бирюлево Западное образование Строительство школы детсады Москомархитектура
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